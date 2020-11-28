Мэр Воронежа встретился с выпускниками программы «Архитекторы.рф»

Фото с сайта мэрии Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин выступил экспертом в обсуждении проекта развития территории железнодорожного вокзала «Воронеж-1». Работа проходила на онлайн-встрече с выпускниками программы «Архитекторы.РФ». Об этом сообщили в мэрии 27 ноября.

Градоначальник ранее пояснял перспективы развития вокзала, если на федеральном уровне будет принято решение о строительстве высокоскоростной магистрали «Москва-Адлер». Тогда основным транспортным узлом по определению должен стать новый вокзал «Придача». Но это, по мнению Вадима Кстенина, даст возможность территории на площади Черняховского получить новое развитие.

– Здания живут дольше своих функций, и вокзал «Воронеж-1» может получить удивительную новую судьбу, думать об этом можно уже сейчас, – отмечал глава города.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков отметил, что выпускники программы «Архитекторы.РФ» уже результативно работают практически во всех регионах и помогают решать вопросы видового изменения городов.

В процессе обсуждения участники предложили несколько возможных сценариев развития вокзала «Воронеж-1». Например, создание образовательного креативного кластера. Или же транспортного пересадочного узла с повышением плотности застройки. И даже предложили организовать здесь красивую зону отдыха для горожан.

Вадим Кстенин поддержал первый вариант. Он отметил, что Воронеж – это серьезная «точка роста» и вполне возможно здесь развитие креативных решений.

– Мы над этой точкой роста нашего города работаем не первый день и понимаем, что необходимо городу для развития этих индустрий, – сказал глава Воронежа.

Сейчас такие «точки роста» для города помогает прорабатывать команда Воронежской области в школе Сколково во время обучения.

Участники мероприятия задавали много вопросов Вадиму Кстенину. Они касались градостроительных и архитектурных перспектив развития Воронежа. Спрашивали и о его отношении к точечной застройке. А также попросили высказать мнение о развитии зеленых зон Воронежа и территорий бывших промзон.

Также мэр откровенно ответил, какие общественные пространства предпочитает посещать вне работы и как сами воронежцы участвуют в развитии города на примере разработки проектов благоустройства особо значимых территорий.

В конце беседы Вадим Кстенин пригласил участников встречи оценить красоту вечернего города с подсветкой.