В Воронеже назвали дешевые авианаправления на 2021 год

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воронежский аэропорт рассказал, рейсы в какие направления в следующем году будут дешевыми. Купить на них авиабилеты можно будет уже в январе. Так, по данным Федерального агентства воздушного транспорта, в список субсидируемых авиарейсов из Воронежа вошли пять направлений. Это – Казань, Краснодар, Новосибирск, Новый Уренгой и Ростов-на-Дону.

Как пояснили в воздушной гавани, перевозчикам компенсируют часть затрат из столичного и регионального бюджетов. Поэтому пассажиры смогут приобрести их по демократичным ценам, чтобы это сильно не ударило по карману.

Все рейсы будут выполняться два раза в неделю. Субсидировать перевозки будут только в эти периоды. Дополнительные рейсы будут коммерческими.

К сожалению, популярные курортные направления, как Сочи, Анапа и Симферополь в этот раз субсидии не получили.

Итак, рейсы из Воронежа в Казань с 25 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря 2021 года будет выполнять авиакомпания «ЮВТаэро». Доплату выделят бюджеты Воронежской области и Татарстана – по 30,5%.

В южное направление – Краснодар – с 1 января по 30 апреля совершает рейсы авиакомпания «Азимут». Наш регион компенсирует 61% затрат.

В Новосибирск продолжит летать авиакомпания S7 Airlines. Программа также будет действовать кроме летних месяцев – с 1 января по 31 мая 2021 и с 1 октября по 31 декабря. По 30,5% перевозчику возместят Новосибирская и Воронежская области.

В те же сроки можно будет дешевле улететь в Новый Уренгой. Воронежская область и сам перевозчик возьмут по 25% затрат.

Определились с авиакомпаний, которая будет совершать рейсы в Ростов-на-Дон. Это «Азимут». Рейсы назначены также без летних месяцев – с 1 января по 31 мая и с 1 октября по 31 декабря. По 30,5% возместят Воронежская и Ростовская области.

Это не окончательный список направлений, на которые можно будет приобрести билеты по льготной цене. Как пояснили в воронежском аэропорту, в феврале комиссия Росавиации рассмотрит также открыть субсидируемые рейсы в Екатеринбург, Мурманск и Тюмень. В случае положительного решения, билеты можно будет приобретать на март 2021 года.