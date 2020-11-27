В Воронеже мошенница несколько раз продала один и тот же строительный контейнер

42-летняя жительница Орловской области в ноябре приехала в Воронеж и арендовала на несколько дней офис. После женщина разместила в интернете объявление о продаже вспомогательного помещения для бытовых нужд - в виде строительного контейнера. Откликнулись несколько воронежцев.

Женщина пригласила потенциальных покупателей в офис. Там она договаривалась с ними о доставке строительного контейнера в течение двух дней. Но, конечно, нужна была предоплата. Так, мошенница заработала около 200 тысяч рублей. Ее жертвами стали четыре человека.

Оперативники задержали мошенницу в Орле. В отделе полиции она призналась, что раньше у нее действительно была такая бытовка. Но она продала ее. Затем женщина решила «продать» уже несуществующий товар еще нескольким покупателям.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемая находится в изоляторе, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.