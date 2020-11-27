После тяжелой болезни в Воронеже скончался доцент ВГМУ

Сергей Пегусов Фото: с сайта ВГМУ.

27 ноября ушел из жизни Сергей Пегусов, доцент кафедры инфекционных болезней, кандидат медицинских наук, заместитель декана лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Сергей Михайлович скончался после тяжелой болезни.

Сергей Пегусов родился 24 апреля 1955 года в Воронеже. По окончанию средней школы, поступил в Воронежский медицинский институт с факультетом лечебное дело. Окончил клиническую ординатуру с курсом инфекционных заболеваний. Первый опыт работы получил врачом инфекционистом в областной инфекционной больнице. В вузе он начал трудиться с должности ассистента. Сейчас на его счету сотни научных и методических работ.