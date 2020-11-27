В Воронеже на время дорожного ремонта изменятся маршруты трех автобусов

Работы будут выполняться в два этапа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Как мы рассказывали, с 22:00 27 ноября до 5:00 30 ноября на пересечении улиц 9 Января и Машиностроителей будут ремонтировать просевшее дорожное покрытие. В связи с этим изменятся пути трех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы будут выполняться в два этапа. Сначала закроют выезды с улицы Машиностроителей на улицу 9 Января (и заезда). В это время автобусы будут ходить по следующим маршрутам:

№ 17 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы 9 Января по улицам Свободы, Пирогова, бульвару Пионеров, далее по маршруту.

№ 66 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, Машиностроителей, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Машиностроителей по улицам 9 Января, Свободы, Пирогова, Космонавтов, далее по маршруту.

№ 81 – с улицы Космонавтов по улицам Пеше-Стрелецкой, Свободы, Пирогова, 9 Января, Машиностроителей, далее по маршруту; в обратном направлении – с улицы Машиностроителей по улицам 9 Января, Свободы, Пирогова, бульвару Пионеров, далее по маршруту.

Когда перекроют выезд с улицы Машиностроителей на улицу 9 Января (и заезд), движение автобусов будет направлено:

№ 66 и №81 – с улицы Машиностроителей по улице 9 Января, проспекту Труда, далее по маршрутам; в обратном направлении – с проспекта Труда по улицам 9 Января, Машиностроителей, далее по маршрутам.