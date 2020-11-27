В Воронеже вынесли приговор юному оборотню в погонах, подбившему приятелей ограбить пьяного мужчину

Бывший полицейские и более активный грабитель получили реальные сроки, их подельник - условный. Фото: из архива «КП»

В Левобережном районном суде вынесли приговор 21-летнему бывшему полицейскому и двум его 24-летним знакомым.

Вечером 29 августа 2019 года в Южном микрорайоне на улице Танеева тогда еще сотрудник ППС задержал мужчину, пившего алкоголь в общественном месте. Оформляя административное дело, он заметил, что у задержанного при себе есть 50 тысяч рублей. И решился на преступление. Подговорил двух 24-летних знакомых напасть на мужчину и ограбить его, когда он выйдет из отдела полиции.

Приятели так и сделали. Один из них сильно избил "денежного клиента", а второй помог вырвать у их жертвы сумку с деньгами. Однако в тайне криминальной троице удержать свой сговор не удалось. В итоге и полицейского, и двух его знакомых задержали. Вскоре "оборотня в погонах" уволили.

Бывшего полицейского судили за организацию грабежа, а еще на его совести оказалась незаконная покупка огнестрельного оружия. Избивавший мужчину знакомый отвечал за грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья, его подельник - просто за грабеж.

- На предварительном следствии обвиняемые частично признали вину и возместили ограбленному гражданину причиненный ущерб, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального СУ СК России Матвей Сладких.

В итоге бывший полицейский получил три года колонии общего режима. Тот, кто бил денежного гражданина, сядет на 2,5 года. Причем в колонию строгого режима. Мужчина, помогавший отобрать сумку с 50 тысячами рублей, отделался условным наказанием в два года. В течение 2,5 лет он будет находиться на испытательном сроке. Лучше в этот период ему закон не нарушать. Иначе условный приговор превратится в реальный.