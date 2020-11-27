В Воронежской области вакцинировали от гриппа более 930 тысяч человек

930 866 жителей Воронежской области привились от гриппа. Это 40,1% от общей численности населения региона. Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок планируют иммунизировать 1 303 663 человека. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения области. В прошлом году этот показатель был существенно ниже - 47%, - напоминают в облздраве.

Пройти вакцинацию могут все желающие. Для работников медицинских и образовательных учреждений, сотрудников на транспорте, детей и пожилых людей старше 60 лет - прививка обязательна. Вакцинация снижает риск заражения гриппом и ОРВИ, наложения нескольких инфекций, а также позволяет минимизировать тяжелые течения заболеваний. Что особенно важно в период пандемии COVID-19.

- Бесплатную прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Руководители предприятий и организаций могут привить своих сотрудников по договору с медицинскими организациями, имеющими лицензию на вакцинопрофилактику. Вакцинация является надежным способом защиты коллектива от гриппа, при условии охвата не менее 75% сотрудников.