В Воронеже мошенник лишил женщину 300 тысяч рублей

Очередной жертвой мошенников стала 67-летняя жительница Советского района. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Заявил, что хакеры атакуютсчет пенсионерки, и нужно, пока не поздно, перевести деньги на более безопасный. Замороченная женщина поверила аферисту, сообщила ему все секретные данные карты и лишилась 300 тысяч рублей.

- Всего 26 ноября мошенники обманули доверчивых жителей Воронежской области на сумму более миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз призываем граждан: не доверяйте незнакомцам, предлагающим вам совершить какие-либо финансовые операции, даже если они представляются работниками банков.