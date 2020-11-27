В Воронежской области в ДТП пострадали два водителя и три пассажира

"Ладу" уже, похоже, не восстановишь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 26 ноября, в 12.50 в Борисоглебске на перекрестке улиц Третьяковская и Середина случилась авария.

45-летняя жительница Воронежа, рулившая ВАЗ-211540, не уступила ехавшей по главной дороге "Шевроле-Лачетти". От столкновения отечественную машину погнуло в гармошку, у иномарки смялся капот.

У "Шевроле" сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В больницу попали автоледи, устроившая аварию, 49-летний водитель "Шевроле", житель Борисоглебска. Также госпитализировали двух пассажиров "Лады". Это 54-летняя местная жительница и 16-летняя девушка. В аварии также пострадала 34-летняя женщина из Борисоглебска, ехавшая в "Шевроле". Ее тоже отвезли в больницу.

Напомним, чуть раньше, также 26 ноября, но около полудня, в Бутурлиновке столкнулись ВАЗ-21150 и "Лада-Калина". В этой аварии были ранены четверо: оба водителя 20 и 57 лет и женщины 64 и 65 лет, ехавшие в "Калине".