В Воронежской области в аварии ранены четыре человека

20-летний водитель "ВАЗа" въехал в водительскую дверь. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 26 ноября, около полудня в Бутурлиновке у дома № 226 по улице Красной случилась авария, в которой пострадали четыре человека.

По данным полиции, 20-летний местный житель, руливший ВАЗ-21150, поворачивал налево и не уступил дорогу "Ладе-Калине", ехавшей навстречу. В результате машины столкнулись. Получили травмы и молодой водитель и 57-летний житель Бутурлиновки, управлявший "Ладой-Калиной". В аварии также пострадали женщины 64 и 65 лет. Они ехали в "Ладе-Калине". Раненые пенсионерки - тоже жительницы Бутурлиновки. Всех четверых увезли в местную больницу.

У обоих машин сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 26 ноября случились 114 ДТП, из них 75 - в Воронеже. Еще 33 произошли в районах области и 6 - на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы 13 человек.

По-прежнему много любителей превысить скорость. 26 ноября таких было 2534. 13 водителей попались пьяными за рулем. Еще пять были пойманы при проезде на красный свет.