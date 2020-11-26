Под Воронежем конфликт из-за девушки закончился поножовщиной

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Полицейским сообщили, что в приемное отделение районной больницы поступил 27-летний житель хутора Малая Меженка Россошанского района с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Стражи порядка оперативно начали выяснять ситуацию. По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью задержали 28-летнего местного жителя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 26 ноября.

Из обстоятельств произошедшего известно, что подозреваемый познакомился с девушкой. Она пригласила его к себе домой отметить знакомство. О том, что у нее появился новый ухажер, случайно узнал ее бывший парень. Экс-возлюбленный решил свести счеты с соперником и пригласил нескольких своих друзей. Во дворе дома у девушки они устроили «разборки». В ходе конфликта новый знакомый ударил ножом в живот одного из друзей ее бывшего. Видевшие эту картину соседи вызвали «скорую».

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.