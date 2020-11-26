Воронежец лишился более 50 тысяч рублей, пытаясь купить в интернете приставку

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Попытка купить товар через очередной фейковый сайт в интернете закончилась для 24-летнего воронежца переводом денег мошенникам. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 26 ноября.

Молодой человек хотел прибрести игровую приставку. Нашел интересующую модель в интернет-магазине и связался с продавцом, который пояснил, что находится в Москве. Они обсудили все характеристики устройства. Тогда лже-продавец попросил оплатить товар через ссылку и пообещал выслать приставку с транспортной компанией. Потерпевший перевел на счет злоумышленника 52 900 рублей. Как водится, после этого продавец пропал, а приставка так и не была привезена.

Правоохранители возбудили по факту уголовное дело по статье «Мошенничество».

Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано тринадцать сообщений о переводе денег аферистам. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей. Большинство из них совершены на Интернет-площадках, где можно легко купить или продать любой товар.

Как пояснили в главке, предоплата – это обычная практика интернет-магазинов. И ею пользуются мошенники, создавая фейковые сайты. Чтобы обезопасить себя, правоохранители рекомендуют внимательно изучить текст понравившегося объявления, лучше с продавцом встретиться лично и в людном месте, не переводить деньги заранее и не передавать личные данные – паспорт, банковские карты и т.д.