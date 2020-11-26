Роспотребнадзор открыл «горячие линии» по ВИЧ-инфекции в Воронежской области

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области организовало работу «горячих линий» по профилактике ВИЧ-инфекций. Граждане могут получить консультации специалистов по вопросам анонимного тестирования, безопасному поведению и в целом по ситуации с заболеваниями. Об этом сообщили в ведомстве 26 ноября.

«Горячие линии» будут работать с 26 ноября до 4 декабря. Звонки принимаются по бесплатному телефону 8-800-201-59-78 с 10:00 до 17:00. Предусмотрено время перерыва – с 13:00 до 14:00.

Также дозвониться можно на линии, которые работают в территориальных отделах Управления.

8(47346) 2-08-29 – в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах.

8(47354) 6-38-22 – в Борисоглебске, а также Грибановском, Новохоперском, Поворинском, Терновском районах.

8(47363) 2-18-15 – в Калачеевском, Воробьевском и Петропавловском районах.

8(47391) 4-56-46 и 8(47375) 4-15-24 – в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском и Острогожском районах.

8(47341) 5-52-40 и 8(47341) 5-41-51 – в Новоусманском, Верхнехавском, Рамонском, Панинском районах.

8(47362) 2-48-93 – в Павловском, Богучарском, Верхнемамонском районах.

8(47396) 2-72-12 и 8(47396) 2-76-16 – в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском и Подгоренском районах.

8(47372) 2-17-68 – в Хохольском, Нижнедевицком, Репьевском и Семилукском районах.

Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря.