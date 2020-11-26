Воронежские выпускники напишут итоговое сочинение 5 апреля

У ребят есть еще пять месяцев, чтобы подготовиться к работе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стала известна дата проведения итогового сочинения для одиннадцатиклассников, которое служит допуском к сдаче ЕГЭ.

Как сообщили в региональном департаменте образования, Министерство просвещения и Рособрнадзор выпустили совместный приказ, согласно которому выпускники напишут работу 5 апреля. Предусмотрены и дополнительные даты – 21 апреля и 5 мая. Написать сочинение в резервные дни смогут ребята, которые получили «незачет» или пропустили основную дату по уважительной причине, подтвержденной документально.

Напомним, сочинение должно было пройти еще 2 декабря, но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сроки перенесли.