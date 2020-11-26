В Воронежской области росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

Фото - пресс-служба Управления Росгвардии региона

Инцидент произошел в городе Россошь 25 ноября. Сотрудники вневедомственной охраны помогли в поимке преступника. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Воронежской области.

Там уточнили, что в ведомство поступило сообщение о грабеже. Разыскивался 24-летний рецидивист, житель поселка Большие Базы Ольховатского района. Накануне в городе Россошь он отобрал мобильный телефон у местного таксиста.

Ориентировка на розыск подозреваемого была передана группам задержания в соседние районы. Росгвардейцы выехали на поиски. Злоумышленника удалось задержать спустя полтора часа в 25 километрах от места преступления.

– Похищенное изъято. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – пояснили в региональном Управлении Росгвардии.