Жительницу Воронежской области осудили за продажу «левой» водки

Из архива КП Фото: из архива "КП"

Суд признал жительницу Россоши виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом стало известно 26 ноября.

В поле зрения правоохранителей она попала в августе 2020 года. Женщина продавала местным жителям спиртосодержащую жидкость, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Цена за пол-литра была весьма подозрительной. «Водка» стоила всего 65 рублей.

Стражи порядка зафиксировали факт продажи, возбудили административное дело, которое и рассмотрел россошанский районный суд.

Женщину приговорили к административному штрафу. Теперь ей придется заплатить в государственную казну 30 000 рублей, а «левую» водку конфисковали.