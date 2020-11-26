Под Воронежем пенсионерка насмерть забила спящего сожителя металлической трубой

В Рамони под следствие за убийство попала 71-летняя женщина.

В ночь с 21 на 22 ноября она убила своего сожителя. 67-летний мужчина, будучи подшофе, поругался с пенсионеркой и ударил ее кулаком в лицо. Мужчина неоднократно распускал руки и раньше, но в этот раз терпение хозяйки дома исчерпалось.

Пенсионерка дождалась, когда обидчик ляжет спать, и несколько раз ударила его по голове фрагментом металлической трубы. Через некоторое время она сообщила о случившемся соседям, которые вызвали "скорую", но спасти мужчину не удалось.