Шести семьям умерших от коронавируса воронежских медиков выплатили по 2,75 млн рублей

1597 единовременных страховых выплат получили медработники Воронежской области за весь период пандемии коронавируса. Одна выплата составляет примерно 68 811 рублей. Речь идет о тех медиках, которые во время работы заболели COVID-19. Об этом 26 ноября сообщил руководитель регионального департамента здравоохранения Александр Щукин в прямом эфире в официальном паблике правительства области.

Кроме того, уже 6 компенсаций получили родственники тех медиков, которые скончались от коронавируса. Эти страховые выплаты составляют около 2,75 млн рублей. Ранее сообщалось только о трех семьях, которые получили эти деньги.

Разъяснения по вопросам стимулирующих выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, можно получить по телефону «горячей линии» (473) 212-61-79 доб. номер 6.

Ранее мы сообщали, что ночью 21 ноября в Воронеже скончался заведующий колопроктологическим отделением горбольницы №3 Владимир Андрейчук. Ему был 71 год. Об этом в редакцию «КП» сообщили коллеги медика. По словам знакомым, Владимир Иванович еще в октябре заразился коронавирусом.

До этого в созданном российскими врачами «Списке памяти» значились имена шести воронежских медиков, умерших от коронавируса.