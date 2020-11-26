В Воронеже 34 многоквартирных дома остались без отопления

26 ноября в Воронеже без отопления остаются жители 34 домов. Из-за аварии на центральном тепловом пункте и порыве на теплотрассе «Квадры» нет отопления и горячей воды по адресам: ул. Артамонова, 14, 16, 18, 22, 26, 28, 30, 32, 34, ул. Кирова, 3, 10, 24, 26, ул. Пушкинская, д. 36, 42, 45, ул. Куцыгина, 10, 12, 19, 21, ул. Красноармейская, 23, 27, 56, 60, пл.Ленина, 4, ул. Станкевича, 1, 4, ул. Свободы, 12, 25, 29, ул. Фридриха Энгельса, 87, 91, ул. Платонова, 13. Завершить ремонтные работы планируется к обеду, сообщила «Пик-Комфорт» в Telegram.

Кроме того, с трех часов дня 25 ноября нет тепла в квартирах дома на Московском пр., 6. Устранить неполадки планируют к 23.00.