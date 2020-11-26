Воронежский "Буран" подписал контракт с двумя игроками с опытом игры в КХЛ

Артем Подшендялов играл за несколько клубов КХЛ, в том числе за ХК "Сочи". Фото: с сайта ХК "Сочи".

Руководители "Бурана" подписали контракты с 30-летним нападающим Артемом Подшендяловым (5 декабря форварду исполнится 31 год) и 26-летним защитником Даниилом Стальновым.

Оба хоккеисты - для "ураганных" не новички. Подшендялов выступал за "Буран" в сезоне 2014-2015 годов. А затем поиграл за несколько клубов КХЛ, в том числе за московские "Динамо" и "Спартак", ХК "Сочи" и нижнекамский "Нефтехимик". Последняя команда Артема перед переходом в "Буран" - ХК "Торпедо-Горький".

Даниила Стальнова командировали в "Буран" из хабаровского "Амура", тогдашнего клуба-шефа "ураганных", в сезоне 2015-2016 годов. Перед сезоном защитник пробовал пробиться в состав клуба КХЛ "Куньлунь", но это у него не получилось.

Напомним, "Буран" пока занимает 24 место в нынешнем первенстве ВХЛ. Ниже только ижевская "Ижсталь" и пермский "Молот-Прикамье". Кстати, именно с пермяками "ураганные" и встретятся в Воронеже 28 ноября. Битва аутсайдеров стартует в 17.00.