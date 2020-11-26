В Воронеже еще три автобусных маршрута изменят путь

В мэрии Воронежа сообщили об изменениях схемы движения трех маршруток.

С 1 декабря автобус №20Б, следующий от ж/д вокзала «Воронеж-1», будет ходить до будет ходить до Тенистого (остановка «Облтубдиспансер»). Из его маршрута будет исключен проезд по улицам Домостроителей, Маршака, Олеко Дундича, Комарова, вместо них он будет следовать в Тенистый по улицам Космонавтов, Пешестрелецкой, Южно-Моравской (по бывшему маршруту №6).

А маршрут №52 "укоротят" до улицы Комарова: с 1 декабря он перестанет ходить в Тенистый.

Кроме того, поменяется и путь следования автобуса №80: из его схемы исключат проезд по проспекту Патриотов (от улицы Комарова до улицы Перхоровича), вместо него он будет следовать по улицам Комарова, Южно-Моравской до остановки «улица Перхоровича».

Напомним, что 1 декабря на маршруты №№6, 9ка, 14в выйдут новые автобусы, в работе маршрутов №№ 6 и 14в произойдут изменения.