Не дополучили 20 млн: как Камерный театр Воронежа переживает пандемию

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Камерного театра Михаил Бычков рассказал, как театр переживает пандемию. После открытия осенью нового сезона труппа успела представить премьеру - «Привидения» по одноименной пьесе Генрика Ибсена в постановке Бычкова.

За ноябрь театр показал свои спектакли на двух фестивалях: 6 ноября «Антигону» на «Золотой маске» в Санкт-Петербурге, 19 ноября «Бальзаминова» - на биенналле театрального искусства на фестивале «Уроки режиссуры» в московском «Современнике». При строгой норме 25% заполняемости зала в московских театрах, 200 зрителей - это успех. Труппу пригласили на фестиваль «Радуга», куда театр повезет «Бальзаминова».

Еще Камерный стал трижды номинантом нового сезона премии «Золотая маска»: спектакль «Зеркало» в категории «Современный танец/спектакль», хореограф спектакля Павел Глухов - в номинации «Балет-современный танец/работа балетмейстера-хореографа», а художник по свету Татьяна Мишина - в номинации «Работа художника по свету в музыкальном театре».

Словом, жизнь в Камерном из-за ковида не остановилась.

- Конечно, мы не дополучили существенную часть доходов, около 20 млн рублей. Ведь фактически театр в полную силу работал первые 2,5 месяца года, с осени - только при половинной заполняемости. У кого-то есть ощущение затянувшейся безнадежности. Но мы хотим сказать, что жизнь продолжается, - отметил Михаил Владимирович. - Несмотря на особенности сезона и ограничения (наши сотрудники носят маски, есть разметка и дистанция в кафе и кассе, днем не пускаем на выставки в галерею), интерес публики большой - к нам невозможно купить билеты. У нас болеют сотрудники, пусть их и немного, особенно это бьет по постановочной и монтировочной части, где каждый на вес золота. Несмотря на это, каждый день на одной из сцен театра происходит мероприятие, мы не отменили ни одного спектакля. Несмотря на то, что нам можно работать только при 50-процентной заполняемости зала, мы не снизили зарплаты, продолжаем платить всем сотрудникам столько, сколько платили и до пандемии, не списывая на особенности сезона. Мы учитываем специфику момента, но продолжаем жить творчески полной жизнью. И репетируем новые спектакли.

К концу 2020-го Камерный обещает выпустить две премьеры, о них читайте в ближайшее время.