В Воронеже школьников будут кормить за 345 миллионов рублей поставщики из других городов

В этом учебном году, как и в прошлом, школьников будут кормить ульяновская и московская фирмы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Состоялись торги на получение контрактов на поставки горячего питания в воронежские школы. Победителями оказались две иногородние организации - ульяновская «ТД СПП», входящая в группу компаний Dars, и московская «ГК Фьюжен менеджмент». Впервые в числе победителей вовсе не оказалось воронежских компаний.

Волжане в итоге получили 13 тендеров на поставку питания в 79 школ. При этом ульяновцы ни копейки не сбавили от заявленной максимальной цены аукциона. Столичные коммерсанты ограничились шестью контрактами (в четырех они незначительно снизили цену) на обслуживание 34 школ. При максимальной заявленной стоимости всех соглашений в 346,3 миллиона рублей в итоге она стала равняться 345,5 млн. Экономия составила всего 758 тысяч.

В торгах участвовали и две воронежские компании - комбинат питания «Солнечный» и «Витаминка». Первая участвовала в 12 тендерах и готовала была снизить цену на 13,2 млн рублей. Вторая претендовала на победу в семи. И сбавляла их цену на 5,2 млн рублей. Однако обе компании получили на 30 баллов меньше победителей. Подвела техническая документация - местные организации не предоставили доказательств, что готовы обеспечить достаточное количество поваров.

Возможно, решающую роль сыграло то, что компании, сейчас победившие в тендерах, уже обеспечивали питание воронежских школьников в минувшем учебном году. В нынешнем учебные заведения до проведения торгов заключали краткосрочные соглашения в индивидуальном порядке. Как правило, с поставщиками, с которыми сотрудничали ранее.

Любопытно, что представители ООО «Индикат» Аллы Протопоповой (эта организация в прошлом учебном году единственная из воронежских получила контракт на питание в пяти школах) на этот раз в торгах не участвовали.

В мэрии объяснили особенности нынешней системы заключения контрактов на школьное питание:

- На протяжении многих лет Воронеж на 100 процентов обеспечивает младших школьников (с первого по четвертый классы) и учащихся льготных категорий горячим питанием из средств городского бюджета. В 2020 году наш город вошел в проект, по которому деньги на питание учащихся начальной школы выделяются из федерального бюджета. Учитывая, что пока в Воронежскую область поступили средства на реализацию этой программы только на текущий год, заключить многолетние контракты не представляется возможным. В соответствии с законодательством на торги на равных правах могут выйти и местные организации, и участники из других регионов.