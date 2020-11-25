В Воронежской области инспекторы остановили загруженный марихуаной автомобиль

Вечером 24 ноября сотрудники ГИБДД в Нижнедевицком районе решили проверить автомобиль «ВАЗ-21041». За рулем отечественной легковушки был 38-летний водитель. Рядом - 27-летний пассажир. Мужчины ехали в направлении Воронежа со стороны села Скупая Потудань.

Инспекторы обратили внимание, что пассажир сильно нервничает и ведет себя неадекватно. В присутствии двух понятых, водителю и пассажиру предложили добровольно выдать запрещенные вещества или предметы. Оба сказали, что ничего такого у них нет.

Вот только в багажнике был обнаружен полиэтиленовый мешок, завернутый в мешок для мусора, в котором было вещество растительного происхождения зеленого цвета. А под передним пассажирским сиденьем лежал полимерный пакет с ним же. Все это принадлежало пассажиру, 27-летнему ранее судимому местному жителю.

- Согласно заключению эксперта представленное на исследование вещество является марихуаной, масса которого в высушенном виде составила 1062,64 грамм. Это крупный размер, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы по части 2 статьи 228 УК РФ.

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