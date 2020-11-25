Воронежцы рассказали, как они планируют встречать Новый 2021 год

Декабрь уже стучится в наши двери а это значит, что пришла пора спросить у воронежцев: как и с кем они планируют встречать Новый год? С таким вопросом по нашей просьбе к горожанам обратились специалисты социологической службы «Ваше мнение!».

Трудно сказать, насколько отразилась пандемия коронавируса на решение, но абсолютное большинство воронежцев (62,4%) в этом году собираются остаться в ночь 31 декабря на 1 января дома в узком семейном кругу.

Еще 8,3% респондентов также будут отмечать праздник дома, но пригласят большую компанию друзей.

6,2% горожан отправятся в гости, однако людей вместе с ними на торжестве будет мало. А вот 5,1% хотят встретить 2021 год в шумной компании в чужом жилище.

1,6% воронежцев собираются слушать бой курантов на площади Ленина или на других площадках в центре города. Другие 1,8% горожан не теряют надежды отпраздновать Новый год в каком-либо заведении - кафе, ресторане или клубе.

2,2% вовсе не буду отмечать Новый год. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.