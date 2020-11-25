В Воронежской области к 25 ноября умерли от коронавируса еще 19 человек

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 достигло 32 794. То есть за последние сутки заразился еще 321 житель. Об этом 25 ноября сообщили в оперштабе со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Выросло и количество выздоровевших - до 30 988. За последние 24 часа выписали 242 пациентов. К сожалению, зафиксировано и 19 новых летальных случаев от коронавируса. Общее число смертей достигло 785.

Накануне стало известно, что в Воронежской области медики зарегистрировали восемь случаев предположительно повторного заражения COVID-19. Информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.