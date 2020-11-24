Воронежцы просят депутатов благоустроить дворы и улицы

В недавнюю предвыборную кампанию в адрес будущих депутатов гордумы от жителей Ленинского района поступило около двух десятков наказов. Большинство просьб горожан касалось вопросов благоустройства дворов и улиц, озеленения и ухода за существующими зелеными насаждениями, коммунально-бытовых проблем и повседневного взаимодействия с управляющими организациями.

На рабочем совещании в управе обсудили ход исполнения наказов жителей района, систематизировали их и определили приоритетность реализации.

- Мы обсудили различные пути исполнения наказов. Например, участие в муниципальных программах развития. Здесь специалисты управы готовы оказать методическую помощь инициативным гражданам и контролировать ход выполнения работ по благоустройства, - рассказал глава управы Сергей Ситников.