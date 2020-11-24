В Воронеже вор-рецидивист взломал купюроприемник аппарата по розливу воды

Ночью неизвестный разворотил аппарат для розлива питьевой воды на улице 1905 года. Целью злоумышленника стал купюроприемник. Сломав его, мужчина похитил шесть тысяч рублей и скрылся.

Подозрение полицейских пало на 37-летнего местного жителя, вора-рецидивиста, которого оперативники вскоре задержали и доставили в отдел. Там мужчина признался, что повредил аппарат и похитил деньги, чтобы купить алкоголь.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый также проходит по двум другим делам, возбужденным по аналогичным преступлениям, совершенным на территории Ленинского и Советского районов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.