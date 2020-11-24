Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронеже вор-рецидивист взломал купюроприемник аппарата по розливу воды

На счету подозреваемого несколько аналогичных краж в разных районах города
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Ночью неизвестный разворотил аппарат для розлива питьевой воды на улице 1905 года. Целью злоумышленника стал купюроприемник. Сломав его, мужчина похитил шесть тысяч рублей и скрылся.

Подозрение полицейских пало на 37-летнего местного жителя, вора-рецидивиста, которого оперативники вскоре задержали и доставили в отдел. Там мужчина признался, что повредил аппарат и похитил деньги, чтобы купить алкоголь.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «кража». Подозреваемый также проходит по двум другим делам, возбужденным по аналогичным преступлениям, совершенным на территории Ленинского и Советского районов. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Криминал