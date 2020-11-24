В Воронеже появятся контейнеры для сбора «сухих» и «мокрых» отходов

В ближайшие месяцы контейнерные площадки в Центральном районе Воронежа приобретут цивилизованный вид. Как рассказали в управе, для нужд района закупили 638 контейнеров. Из них 188 металлических объемом 0,75 кубометра и 450 пластиковых по 1,1 кубометра. Они предназначены для раздельного сбора отходов – «мокрых» и «сухих».

Перед установкой новых емкостей контейнерные площадки приведут в порядок: обустроят твердое покрытие, установят ограждение и подготовят подъездные пути.

Современные и благоустроенные контейнерные площадки появятся в Центральном районе уже в 2021 году.