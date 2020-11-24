Жителей двух районов Воронежа предупреждают о снижении напора воды

Работы на ВПС займут 8 часов Фото: из архива «КП»

В среду, 25 ноября, с 12.00 до 20.00 жители многоэтажных домов в Железнодорожном и части Левобережного района могут ощутить падение напора в кранах, особенно на верхних этажах. Как сообщили в водоканале, в этот период на водоподъемной станции запланированы работы по замене шести задвижек с последующей врезкой в сборный водовод диаметром 600 мм.

Чтобы не испытывать неудобства, жителям этих районов рекомендуют запастись водой на время ремонта.

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