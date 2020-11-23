В Воронежской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по маршруткам

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Госавтоинспекция Воронежской области с 23 по 27 ноября проведет профилактическое мероприятие для пресечения нарушений в сфере пассажирских перевозок. Массово будут проверять водителей городских маршруток. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 23 ноября.

Цель акции – снизить аварийность с участием маршруток. По данным правоохранителей, с начала 2020 года в авариях с пассажирскими автобусами в Воронежской области погибли 13 человек, еще 164 получили ранения. Нередко виноваты в ДТП сами водители маршруток. Их личная недисциплинированность приводит к неприятностям на дороге.

Инспекторы ГИБДД во время рейдов также проверят маршрутки на наличие технических неисправностей – поломки тормозной системы, рулевого управления и других нарушений.