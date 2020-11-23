Под Воронежем мужчину, зверски убившего продавщицу в магазине, поместили в СИЗО

Фото – СУ СК по Воронежской области

Суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в зверском убийстве продавщицы магазина в Россоши ради 2,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области 23 ноября.

Тело 51-летней женщины было обнаружено в помещении магазина на площади Октябрьская. Она была жестоко исполосована ножом. Убийца наносил удары в шею, голову и грудную клетку. Следователи возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

В ходе оперативных действий следователей СК и сотрудников полиции был задержан 39-летний рецидивист, житель Ольховатского района.

На допросе он рассказал, что вечером 20 ноября в изрядном подпитии под видом покупателя зашел в продуктовый магазин. Там он приобрел сигареты, присмотрелся. А через некоторое время вернулся, чтобы забрать деньги из кассы. Для этого он и напал с ножом на 51-летнюю продавщицу. Искромсав ее, он забрал 2 тысячи 550 рублей, которые находились в кассе, и скрылся. Женщина скончалась на месте.

Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, изъято орудие преступления, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.