Стало известно, в каком возрасте жители Воронежской области чаще всего умирают от коронавируса

Жителям Воронежской области от 50 лет и старше стоит опасаться коронавируса больше всего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном департаменте здравоохранения предоставили сведения по тому, в каком возрасте жители Воронежской области чаще всего умирают от коронавируса.

Неожиданностей нет. Почти 69 процентов скончавшихся - жители Воронежской области 65 лет и старше. Также в группе риска находятся наши земляки от 50 до 65 лет. На эту возрастную группу приходится около 27 процентов смертей. И значительно меньше вероятен летальный исход от COVID-19 у жителей области от 30 до 49 лет. На этих людей приходится около 4,5 процента смертей.

В Воронежской области самому молодому человеку, умершему от коронавируса, было 16 лет. Он также страдал от ожирения, возможно, эта болезнь и не позволила справиться с COVID-19. А самому пожилому пациенту, ушедшему в мир иной, было 95 лет.

Напомним, что жителям Воронежской области от 65 лет и старше настоятельно рекомендуют, пока не утихнет эпидемия, оставаться дома.