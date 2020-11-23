Аферист лишил жителя Воронежа 458 тысяч рублей

Жертвами мошенников за сутки стали 7 человек Фото: Ирина ШАБАНОВА

В отдел полиции Воронежа обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что ему якобы позвонил «сотрудник безопасности банка» и рассказал, что с его счета неизвестные пытаются снять деньги. Он предложил вариант, как обезопасить средства от подозрительной активности аферистов.

Процедура «защиты от мошенников» не заняла много времени. Для этого, по словам лже-сотрудника кредитной организации, мужчине всего лишь надо было перевести деньги на безопасные банковские счета. Потерпевший через банкомат произвел процедуру и на реквизиты мошенников перекинул 458 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 23 ноября, за прошедшие сутки 7 человек стали жертвами телефонных и интернет-аферистов. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража». Личности злоумышленников устанавливаются.