В Воронеже женщина отсудила у магазина 214 тысяч за неисправный компьютер

Борьба женщины за компьютер в суде позволила ей вернуть деньги. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Женщина отсудила у ООО «ДНС РИТЕЙЛ» немалые деньги. Началось все с того, что 12 ноября 2019 года она купила в магазине этой организации комплектующие для персонального компьютера за 127 471 руб. и заплатила еще 2 499 за сборку. Однако после нее ПК не работал. После обращения в сервисный центр покупательнице посоветовали заменить комплектующие на другие детали.

Так как не прошло еще 14 дней, женщина обратилась в магазин с требованием вернуть деньги. Однако ей не пошли навстречу, заявив, что детали уже были использованы и нарушена заводская упаковка. В сервисном центре установили новое программное обеспечение. Однако нормально компьютер работать так и не стал. При этом в сервисном центре выдали техническое заключение на чужое имя и другой товар. После всех этих безобразий и последовал иск в суд.

В итоге суд постановил фирме выплатить покупателя 214 455 рублей. Причем решение уже вступило в законную силу.