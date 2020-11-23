Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже женщина отсудила у магазина 214 тысяч за неисправный компьютер

Она купила в магазине комплектующие, после сборки ПК не работал
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий
Борьба женщины за компьютер в суде позволила ей вернуть деньги.

Борьба женщины за компьютер в суде позволила ей вернуть деньги.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Женщина отсудила у ООО «ДНС РИТЕЙЛ» немалые деньги. Началось все с того, что 12 ноября 2019 года она купила в магазине этой организации комплектующие для персонального компьютера за 127 471 руб. и заплатила еще 2 499 за сборку. Однако после нее ПК не работал. После обращения в сервисный центр покупательнице посоветовали заменить комплектующие на другие детали.

Так как не прошло еще 14 дней, женщина обратилась в магазин с требованием вернуть деньги. Однако ей не пошли навстречу, заявив, что детали уже были использованы и нарушена заводская упаковка. В сервисном центре установили новое программное обеспечение. Однако нормально компьютер работать так и не стал. При этом в сервисном центре выдали техническое заключение на чужое имя и другой товар. После всех этих безобразий и последовал иск в суд.

В итоге суд постановил фирме выплатить покупателя 214 455 рублей. Причем решение уже вступило в законную силу.