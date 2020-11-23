В Воронежской области появились фото страшного ДТП с погибшим водителем и двумя ранеными

"Ладе" снесло крышу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 22 ноября, в 11.05 на 217 километре дороги Воронеж-Луганск в Россошанском районе не смогли разъехаться двигавшиеся навстречу "Лада-Гранта", направлявшаяся в сторону Кантемировки, и МАЗ-5440. В результате машины на достаточно высокой скорости врезались друг в друга. Фото ужасных последствий этого ДТП появились на сайте регионального ГУ МВД.

В аварии погиб водитель "Лады", 21-летний житель Кантемировского района. Получили тяжелые травмы два пассажира: ехавший в легковушке 20-летний житель Кантемировского района и сидевший в грузовике 31-летний житель Ростовской области. Их отвезли в больницу. 42-летний шофер "МАЗа", житель Ростовской области, а аварии серьезно не пострадал.

Грузовик так развернуло, что он перекрыл почти всю дорогу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 72 ДТП. 43 из них случились в Воронеже, 27 - в районах области, 2 - на федеральных трассах. В трех авариях один человек погиб, четыре получили тяжелые ранения.