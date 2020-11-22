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Воронежский заповедник показал охоту норки на льду

Зверек искал добычу у промоины
Ярослав ИВАНОВ
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фото Александра Черемухина, Воронежский заповедник.

фото Александра Черемухина, Воронежский заповедник.

Воронежский заповедник показал фотоссеию об охоте американской норки. Эффектные снимки сделал сотрудник заповедника Александр Черемухин. На кадрах норка запечатлена на тонком льду реки - у промоины.

- Промоины идеально подходят для зимней охоты представителям семейства куньих - выдре и американской норке. В таком рыбном месте удалось сфотографировать американскую норку, прогуливаясь по кромке льда, хищница выискивала добычу. Норка ведет полуводный образ жизни, питается мелкими грызунами, лягушками, моллюсками и рыбой и, судя по ее еще сухой шерстке, охота только началась, - отметили в заповеднике.

Также ученые сообщили, что в отличие от европейской, американской норке по зубам добыча и покрупнее: ондатра, утка, даже заяц!

Норка американская появилась в Воронежском заповеднике относительно недавно - в результате необдуманной акклиматизации по «улучшению и обогащению флоры и фауны». И «американка», более крупная, плодовитая и агрессивная, практически вытеснила с территории Воронежской области аборигенный вид - европейскую норку.

фото Александра Черемухина, Воронежский заповедник.

фото Александра Черемухина, Воронежский заповедник.

Живой уголок