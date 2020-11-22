Под Воронеже работающие супруги незаконно получали пособия по уходу за стариками

. Фото: Ярослав ИВАНОВ

Следователи передали в суд уголовные дела жителей Петропавловского района, которые смухлевали с получением выплат по уходу за нетрудоспособными стариками.

В 2017 году 29-летний мужчина подал заявление на получение выплат по уходу за своей 80-летней бабушкой. Его письменно предупредили, что в случае трудоустройства, в том числе и на временную работу, он должен сообщить об этом в течение пяти дней, чтобы выплаты прекратили.

В 2017-2020 годах мужчина регулярно получал ежемесячную компенсацию. А в апреле 2020 года устроился на работу в местный магазин, однако в государственное учреждение об этом не сообщил. И еще полгода незаконно получал выплаты - пока факт трудоустройства не выявили сотрудники полиции.

За аналогичные действия привлекут и его 30-летнюю супругу. В 2019-2020 годах она помогала по хозяйству пожилому мужчине. В апреле текущего года она тоже устроилась на работу в местный магазин и умолчала об этом. И тоже незаконно получала компенсацию шесть месяцев.

Теперь супругам придется ответить за мошенничества при получении выплат в суде.

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