В Воронежской области компания молодых людей перевернулась на отечественной легковушке

Всего в регионе за последние сутки зарегистрировано 142 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

21 ноября примерно 1:20 в Новоусманском районе 18-летний водитель отечественной легковушки «ВАЗ-21154» не справился с управлением и съехал в кювет. Авария случилась у дома №19 по улице Мичурина совхоза Новоусманский. Автомобиль перевернулся.

- В результате ДТП пассажир «ВАЗ», 20-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель и еще один пассажир, 18-летний местный житель, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за последние сутки зарегистрировано 142 ДТП, из них в областном центре – 101, на федеральных трассах - 8, в районах области – 33. В 4 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек, 1 погиб.