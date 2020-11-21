В Воронеже работал подпольный цех по производству «брендированных» металлических профилей

В складах в Советском районе Воронежа работало подпольное производство металлических профилей для монтажа гипсокартона. Трудно сказать, какого качества был продукт. Однако чтобы улучшить продажи, 54-летний местный житель наносил на профиль логотип известного производителя.

Продукцию с именитым брендов предприниматель отвозил в Московскую область. После чего контрафакт продавали через интернет-магазин.

- На территории цеха обнаружена и изъята поддельная продукция на сумму 1,5 млн рублей, а также две производственные линии по производству контрафакта, сырье и документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.