Воронежцам предлагают выбрать новую экипировку для маршруток

Один из вариантов оформления маршрутки. Фото: предоставлено ООО «АТП-1».

В ООО «АТП-1» собираются до конца 2020 года обновить и внешний вид своих маршруток и их салон. В обсуждении изменений будут учитывать и мнение пассажиров.

Перевозчик разработал несколько версий внутреннего оснащения салонов для тестового размещения на четырех маршрутах – №№ 20, 50, 54 и 120. Пассажиры смогут проголосовать за понравившийся вариант в опросе, размещенном в аккаунте компании в социальной сети «ВКонтакте».

Голосование продлится две недели. Затем будет выбран вариант-победитель, который и станет основой для дальнейших преобразований. Все новые машины будут оформлены в соответствии с выбранной экипировкой. Старые трогать не будут, так как их все равно скоро отправят на покой.