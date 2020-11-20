На воронежской телевышке устроят световое шоу в честь профессионального праздника

Программа будет работать до 22:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На воронежской телевизионной вышке 21 ноября в честь Всемирного дня телевидения включат праздничную иллюминацию. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

В честь праздника разработан специальный сценарий: горожане увидят подсветку, насыщенную красками и геометрическими узорами, которые будут стремительно сменять друг друга. Увидеть световое шоу жители и гости Воронежа смогут с 18:00. Программа будет работать до 22:00.

В последний раз торжественную подсветку воронежской телебашни на улице Карла Маркса включали 4 ноября в День народного единства. Тогда она раскрасилась цветами российского флага, народными узорами и надписью: «День народного единства».