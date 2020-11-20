Под Воронежем столкнулись «шестерка» и «Лада»: пострадал пожилой водитель

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Один из водителей серьезно пострадал в столкновении двух легковых автомобилей в Воронежской области. Авария произошла около 11:00 19 ноября у дома № 133 по улице Советской в Новохоперске. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД 20 ноября.

По предварительным данным, за рулем ВАЗ-2106 находился 60-летний местный житель. Он во время поворота не уступил дорогу 25-летнему жителю Новохоперска, который ехал на «Лада Ларгус». В результате машины столкнулись.

Пострадал пожилой водитель «шестерки». Он попал в больницу с травмами различной степени тяжести. Стражи порядка устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Всего за последние сутки в авариях Воронежской области пострадали 4 человека. Они получили травмы.