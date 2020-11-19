Воронежский госуниверситет продлил дистанционное обучение до 6 февраля

Вузы перешли на удаленное обучение 26 октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежском государственном университете продлили дистанционное обучение до 6 февраля. Об этом стало известно по итогам совещания деканов факультетов 19 ноября. Однако официальный приказ вуз еще не опубликовал.

По информации, которая уже поступила преподавателям, зимняя сессия и итоговая аттестация пройдут в онлайн-форме. Очные лабораторные занятия возможны только в исключительных случаях по особому распоряжению деканов. Сотрудники 65 лет и старше могут приходить в корпус в крайних ситуациях и только по служебной записке.

Напомним, ведущие вузы Черноземья перешли на дистанционное обучение 26 октября. Изначально оно должно было продлиться две недели, однако из-за сложной эпидситуации удаленную форму занятий продлили до 22-го числа. Кроме того, 11 ноября Минобрнауки отправил московские и питерские высшие учебные заведения на дистанционку до 6 февраля. Для вузов других регионов мера носила рекомендательный характер.