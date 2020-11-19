Карантин по АЧС объявили еще на одном мясокомбинате Воронежской области

Африканскую чуму свиней обнаружили еще на одном предприятии в Воронежской области. 16 ноября губернатор Александр Гусев подписал указ о введении карантина по АЧС на Аннинском мясоперерабатывающем комбинате. Ограничения продлятся по 22 декабря.

Предприятию запрещено перемещать животных, реализовывать продукцию. На мясокомбинате закрыто посещение посторонними и въезд транспорта, не задействованного в ликвидации последствий АЧС.

Ранее карантин из-за вспышек АЧС был введен в Бобровском и Калачеевском районах.