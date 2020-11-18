Изменился телефон горячей линии «Воронежской горэлектросети»

Информацию об отключениях света теперь нужно узнавать по новому номеру бесплатной горячей линии «Воронежской горэлектросети» - 8 800 220 0 220. Тех, кто будет звонить на старый, будут автоматически переадресовывать. При звонке автоответчик сообщит адреса, по которым отключено электричество, и время, за которое неполадки должны устранить.

Также воронежцы, у которых нет света, смогут воспользоваться круглосуточным чат-ботом в Viber по номеру 8 915 369-69-69 или оставить заявку на портале компании «Россети» светлаястрана.рф.

Если нужно сообщить об отключении, надо дождаться ответа оператора, если звоните по телефону горячей линии, или, что удобнее и быстрее, отправить информацию чат-боту в Вайбере.