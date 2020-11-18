В Воронежской области из придорожного кафе украли 10 тысяч рублей

В ноябре этого года ночью неизвестный разбил окно в кафе, расположенном на трассе «Дон», проник в помещение и вынес из кассы 10 тысяч рублей.

Полицейские организовали поиски предполагаемого преступника и вскоре вышли на его след. Подозреваемым оказался 40-летний житель Верхнехавского района, вор-рецидивист.

Задержанный полицейскими мужчина сообщил, что раньше работал в этом заведении разнорабочим, но после ссоры с начальством был вынужден уволиться. А на кражу пошел из-за финансовых трудностей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.