Воронежец завоевал золото всероссийского турнира по греко-римской борьбе

Армен Чолокян. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский спортсмен Армен Чолокян завоевал «золото» всероссийского турнира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. Соревнования проходили в Казани. В них участвовали 359 спортсменов из 40 регионов России.

Армен Чолокян выступал в весовой категории 130 килограммов. Там за медали боролись 20 спортсменов. Армен победил Владислава Сидорова из Санкт-Петербурга и Евгения Арефьева из Нижегородской области. В четвертьфинале с Михаилом Беляевым из Свердловской области он выиграл досрочно.

В полуфинале Армен боролся с ростовским Никитой Поварниным. И снова победил за явным преимуществом – на туше. И, наконец, в финале встретился с Саидом Гаирбековым из Республики Дагестан, положив соперника на лопатки. Тренирует Армена старший тренер сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Артем Крымов.

- Армен на данный момент является первым номером молодежной сборной команды России в весовой категории до 130 килограммов, - сообщил главный тренер спортивной сборной Воронежской области по греко-римской борьбе Олег Дроздов.