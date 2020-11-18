Губернатор отменил режим ЧС в Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области отменили режим ЧС, действовавший с 1 октября в связи с масштабными природными пожарами. Указ об отмене губернатор Александр Гусев подписал в понедельник, 16 ноября.

Напомним, режим ЧС вводился временно для скорейшего выделения федеральных средств на помощь погорельцам. В результате ландшафтных пожаров 26 и 27 сентября в регионе пострадали несколько районов. В населенных пунктах огонь уничтожил несколько десятков домов.

Для помощи воронежским спасателям привлекались силы из соседних регионов, а также авиация МЧС России.