Жилинспекция Воронежской области будет выезжать только по жалобам, направленным через ГИС ЖКХ

Как сообщили в государственной жилищной инспекции Воронежской области, в адрес ведомства ежедневно поступает поток обращений от жильцов по вопросам предоставления некачественных услуг. В октябре таких жалоб было 1641, в ноябре – уже 1727. Из них только 898 заявлений поступило от авторизованных в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан.

В ГЖИ напомнили, что согласно закону, основанием для внеплановой выездной проверки специалиста является официальное заявление с обязательной авторизацией заявителя в ЕСИА. А письма, направленные по электронной почте в ГЖИ, не позволяет провести проверку.

Официально обратиться в ведомство можно с помощью личного кабинета в системе ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/. До конца 2020 года проведение проверок инспектором ГЖИ обязательно согласуется с прокуратурой. И только после получения положительного решения от надзорного ведомства, жилищный инспектор выходит на место.